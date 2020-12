Un Colpo di... Tacconi! L'ex portiere bianconero parla in esclusiva a IlBianconero.com, nel suo nuovo podcast! Storico giocatore bianconero, racconta in esclusiva il suo punto di vista sulla Juve. Mentalità, storia, cuore: tutta la Juve tra presente e passato.



I giorni dopo il derby a Torino si sentono. La rivalità con il Toro, il successo della Juve, ancora una volta negli ultimi minuti. La carica giusta per ripartire, per dare continuità al lavoro, alle vittorie e caricarsi prima della gara contro il Barcellona, in cui i bianconeri vanno a caccia dell'impresa per qualificarsi come primi del girone. Un derby vinto così fa godere tutta la Juve, può essere la svolta della stagione?



Una domanda a cui l'ex portiere bianconero risponde così: