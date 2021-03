5







di Stefano Tacconi

Un Colpo di... Tacconi! L'ex portiere parla in esclusiva a IlBianconero.com, nel suo nuovo podcast! Storico giocatore bianconero, racconta in esclusiva il suo punto di vista sulla Juve. Mentalità, storia, cuore: tutta la Juve tra presente e passato.



Il 12 marzo 1921 nasceva Gianni Agnelli, un simbolo della storia de nostro Paese. Nella giornata di oggi stiamo ripercorrendo la sua storia e le sue imprese, tra racconti di chi l'ha vissuto da vicino, aneddoti e curiosità sull'Avvocato. Tra loro c'è Stefano Tacconi, che nella sua consueta rubrica sul nostro sito ha ricordato così Agnelli, svelandoci col sorriso due aneddoti vissuti insieme.



Clicca qui sotto per sentire il racconto di Tacconi