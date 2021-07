Un Colpo di... Tacconi! L'ex portiere parla in esclusiva a IlBianconero.com, nel suo nuovo podcast! Storico giocatore bianconero, racconta in esclusiva il suo punto di vista sulla Juventus. Mentalità, storia, cuore: tutta la Juve tra presente e passato.Ad Europeo concluso, la UEFA ha pubblicato la top 11 della competizione. Grande sorpresa nel non vedere Chiellini presente tra i migliori 11, nonostante le prestazione superlative sfoderate contro i migliori attaccanti d'Europa. Capitolo Donnarumma, che oggi ha ufficializzato l'accordo con il PSG: enorme, anche lui, a Euro 2020, per la Juventus, però, nessun rimpianto perché rimane nelle mani di un grande portiere come Szczesny.