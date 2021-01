5







di Stefano Tacconi

Un Colpo di... Tacconi! L'ex portiere bianconero parla in esclusiva a IlBianconero.com, nel suo nuovo podcast! Storico giocatore bianconero, racconta in esclusiva il suo punto di vista sulla Juve. Mentalità, storia, cuore: tutta la Juve tra presente e passato.



La Juve cade in casa dell'Inter, affonda nel gioco, nel morale, nella prestazione e nel punteggio. Un brutto tonfo in un momento chiave per i bianconeri, che vedono allontanarsi la vetta della classifica. Lotta scudetto chiusa? No, non per Stefano Tacconi. L'ex portiere bianconero nella sua rubrica qui su ilBianconero.com, infatti, non chiude alla rimonta e si dimostra piuttosto fiducioso per il futuro. La delusione? E' chiara ed identificabile.