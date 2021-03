1







di Stefano Tacconi

Un Colpo di... Tacconi! L'ex portiere parla in esclusiva a IlBianconero.com, nel suo nuovo podcast! Storico giocatore bianconero, racconta in esclusiva il suo punto di vista sulla Juve. Mentalità, storia, cuore: tutta la Juve tra presente e passato.



La Juve esce dalla Champions League. Eliminata per mano del Porto con tante, tantissime, colpe a proprio carico. Abbiamo chiesto un commento al nostro editorialista e storico ex portiere della Juventus Stefano Tacconi. Due domande per lui: se Ronaldo si fosse girato in barriera cosa gli avresti detto? Szczesny è una vittima di questa azione o è un colpevole anche lui?



Stefano Tacconi risponde così: