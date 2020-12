Un Colpo di... Tacconi! L'ex portiere bianconero parla in esclusiva a IlBianconero.com, nel suo nuovo podcast! Storico giocatore bianconero, racconta in esclusiva il suo punto di vista sulla Juve. Mentalità, storia, cuore: tutta la Juve tra presente e passato.Dopo il pareggio con l'Atalanta i tifosi della Juventus si interrogano: bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? I bianconeri non sono riusciti a conquistare i tre punti ma la squadra di Pirlo è lì, a -4 dal Milan capolista e a tre punti dall'Inter seconda.. E' questa l'idea di Stefano Tacconi, l'ex portiere della Juve che nella rubrica sul nostro sito ha analizzato le chance dei bianconeri di vincere lo scudetto.