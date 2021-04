di Stefano Tacconi

Un Colpo di... Tacconi! L'ex portiere parla in esclusiva a IlBianconero.com, nel suo nuovo podcast! Storico giocatore bianconero, racconta in esclusiva il suo punto di vista sulla Juventus. Mentalità, storia, cuore: tutta la Juve tra presente e passato.



In casa Juve tiene banco la questione portieri, tra l'affidabilità di Wojciech Szczesny, l'occasione Gigio Donnarumma dal difficile rinnovo col Milan, e i dubbi sul futuro di Gigi Buffon...



Da ex grande portiere, Tacconi ci parla dei suoi colleghi di oggi, dando un suggerimento a Buffon e ponendo in evidenza il potente procuratore di Donnarumma: