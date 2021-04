di Stefano Tacconi

Un Colpo di... Tacconi! L'ex portiere parla in esclusiva a IlBianconero.com, nel suo nuovo podcast! Storico giocatore bianconero, racconta in esclusiva il suo punto di vista sulla Juve. Mentalità, storia, cuore: tutta la Juve tra presente e passato.



Questa SuperLega non s'ha da fare. O almeno, non a breve termine. Il progetto portato avanti, tra gli altri, dal presidente della Juventus Andrea Agnelli è naufragato sotto i colpi delle contromosse Uefa e della defezione di quasi tutti gli altri club fondatori. Con tanto di rottura dell'amicizia col presidente Uefa Aleksander Ceferin, padrino di battesimo della figlia di Agnelli...