di Stefano Tacconi

Un Colpo di... Tacconi! L'ex portiere parla in esclusiva a IlBianconero.com, nel suo nuovo podcast! Storico giocatore bianconero, racconta in esclusiva il suo punto di vista sulla Juventus. Mentalità, storia, cuore: tutta la Juve tra presente e passato.



Andrea Pirlo è al centro di numerose voci di mercato e domenica si giocherà la qualificazione alla Champions League, non esclusivamente nelle mani della Juventus. In ogni caso, ha alzato due trofei, alla stagione d’esordio in qualità di allenatore. Una Supercoppa e una Coppa Italia, ultimo titolo di Gigi Buffon con la maglia bianconera, vinto in un tripudio di emozioni difficili da raccontare. Continuerà o appenderà i guanti al chiodo?



Ecco il commento dell'ex portiere bianconero Stefano Tacconi nella sua rubrica