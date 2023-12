Un colpo di scena quello che sta riportando il Corriere dello Sport. La trattativa tra Leonardoe lasembra essere molto vicina a saltare. I Friedkin hanno deciso di non formalizzare l'accordo già raggiunto da Tiago Pinto con il procuratore del difensore, Alessandro Lucci. La proprietà non sembra essere disposta ad investire circa 2 milioni di euro per Leonardo che compirà 37 anni a breve. Quindi Jose Mourinho avrà un difensore comunque, ma salvo colpi di scena non sarà l'ex capitano della Juventus.