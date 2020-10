Operazione "sempre più difficile" quella di Federico Chiesa alla Juventus. A riportarlo è Sky Sport, secondo il quale il possibile trasferimento del classe '97 in bianconero è diventato più complicato. Nelle ultime settimane il gioiello della Fiorentina era stato accostato anche al Milan, che ha fatto sapere che non intende fare rilanci nelle ultime ventiquattr'ore di mercato. La Juve ha poco tempo a disposizione per convincere il club viola a far partire Chiesa.