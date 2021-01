4









La difesa fa acqua, Bonucci perde colpi, De Ligt e Chiellini rotti, Demiral pure, allarmi ed emergenze... Eppure, oggi scopriamo che la Juventus sta imparando a difendere da grande squadra!



A dimostrarlo arriva un dato eloquente sui gol subiti dalle squadre impegnate sia in campionato che in Europa (Champions League o EL) nei 5 campionati maggiori. La regina del continente è il Manchester City, con soli 14 gol subiti complessivamente (13 in Premier League e appena uno in Champions), poi c'è l'Atletico Madrid a 16 (8 in Liga + 8 in CL), sul gradino più basso del podio il Paris Saint-Germain a 17 (11 in Ligue 1 + 6 in CL), dopodiché la Real Sociedad con 22 (18 Liga + 4 in Europa League). E al quinto posto troviamo proprio la Juventus, che ha esattamente lo stesso dato della Real Sociedad (18 reti incassate in Serie A + 4 in Champions = 22 complessive) ma ha il "vantaggio" di aver disputato per ora due partite in meno, quindi la consideriamo indietro nella graduatoria.



Vediamo dunque che la Juve è la miglior difesa d'Italia in questa speciale graduatoria. Andando a vedere la classifica "generale" della Serie A, in assoluto la formazione di Andrea Pirlo è la miglior difesa a pari merito col Verona (18 gol). Per lo stesso criterio della Real Sociedad, l'Hellas che ha giocato una partita in più si considera miglior difesa prima dei bianconeri, ma ai fini del confronto statistico che stiamo prendendo in esame non conta, in quanto non disputa coppe europee.



Questa tempesta di numeri non vuole essere una "supercazzola" per mascherare le problematiche insite nella Juventus pirliana, criticità che dobbiamo continuare a far notare per tenere alta la soglia dell'attenzione, ma ci offre un punto di vista inedito in questa difficile stagione: la Juve sta imparando a coprire sempre meglio di squadra, nelle notti di Champions si è trovata subito meglio che in campionato ma ora si sta adeguando anche all'interno degli italici confini. Come dimostra pure il fatto che per la prima volta (doppio 2-0 al Napoli in Supercoppa e ieri contro il Bologna) ha fatto due "clean sheet" consecutivi.





Per completezza: questa la classifica aggregata 'campionato + gironi di Champions/Europa League' delle italiane (tenendo presente che Juventus e Napoli hanno una partita in meno) :



Juve 22 gol subiti (18 in campionato + 4 in Champions)

Napoli 23 (19 + 4)

Milan 29 (22 + 7)

Atalanta 31 (23 + 8)

Inter 32 (23 + 9)

Lazio 33 (26 + 7)

Roma 37 (32 + 5)