Il colpo di scena delle ultime ore di mercato è arrivato questa mattina: il brasiliano via dalla Juve, ma non per lo Sporting Lisbona o il Nizza, ma per il club inglese. Accordo per il prestito e visite mediche già fissate per il pomeriggio. Arthur è pronto a lasciare la Juve nell'ultimo giorno di questo mercato e approdare alla corte di Klopp. Lo riporta Sky Sport.ECCO IL VIDEO DELLA PARTENZA DA CASELLE: