Cristiano Ronaldo non riesce a replicare la grande serata di tre anni fa contro l'Atletico Madrid: questa volta sono gli spagnoli ad andare ai quarti di finale di Champions League, grazie all'1-0 firmato Renan Lodi (41') a Old Trafford contro il Manchester United. Dopo l'1-1 del Wanda Metropolitano, la squadra di Simeone gioca la partita che aveva previsto e dopo un miracolo di Oblak su Elanga e un gol annullato per fuorigioco a Joao Felix, riesce ad andare in vantaggio poco prima della fine del primo tempo. Nella ripresa una sola grande occasione per lo United, un colpo di testa di Varane su cui Oblak compie un altro grande intervento: troppo poco, il muro innalzato dall'Atletico resiste.