Era atteso per oggi (QUI i dettagli) il parere dell'avvocato generale Athanasios Rantos presso la Corte di giustizia dell'Unione Europea in merito al caso Superlega e alle relative conseguenze sul calcio europeo e mondiale. Ed è arrivato già questa mattina:Queste le sue parole, che sottolineano come le regole della UEFA e della FIFA che danno il diritto di impedire ai club di unirsi a campionati “separatisti” stile Superlega e penalizzare i giocatori delle squadre che accetteranno di giocarli siano compatibili con le leggi antitrust dell’UE. Una legittimazione del monopolio contestato a Uefa e Fifa. Un parere che non rappresenta comunque una conclusione vincolante ai fini della sentenza del Tribunale dell'UE, attesa per aprile 2023.Parole accolte come una vittoria dalla Uefa, che ha commentato: