Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, l'Atalanta ha chiesto informazioni alla Juventus per il terzino classe '99 Luca Pellegrini. Sull'ex calciatore della Roma ci sono anche Cagliari e Spal. Un colpo esattamente alla Spinazzola: l'esterno, passato in quest'estate frenetica proprio alla Roma (in cambio di Pellegrini), era stato prestato per ben due stagioni alla Dea. La crescita esponenziale portò Spinazzola a una nuova chiamata della Juve, dopo aver conquistato l'Europa e la Nazionale con i nerazzurri. Chilometri ed esperienza che potrebbero servire anche a Luca Pellegrini: 20 anni appena e tanto da dare, tutto da dimostrare.