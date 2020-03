Occhio al colpo a zero. L'ennesimo, se si parla di Juve: ma questo, almeno, potrebbe avere un'importanza strategica che gli altri hanno soltanto sfiorato. E allora eccoci all'ennesima narrazione di contratti in scadenza e bianconeri in agguato: come racconta Calciomercato.com, l'ultimo nome associato alla Juventus è quello di Willian. Già da un po', in realtà. Stavolta però sembra si faccia sul serio.



A ZERO - Willian è lontano dall'accordo con il Chelsea e si è affacciato in zona Torino. Sarri lo stima, ma non ha certezze per sé: figuriamoci se può caldeggiare una trattativa. Il brasiliano, secondo CM, parla ormai da mesi con i bianconeri ma sta ascoltando tutte le proposte che gli arriveranno in queste settimane. Da qui a fine aprile, Paratici dovrà prendere una decisione.