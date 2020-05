Tuttosport dedica l’apertura a Claudio Marchisio, che si concede in una lunga intervista: “Perché il calcio deve ripartire”. Poi il Principino aggiunge: “Qualche politico forse non sa che dietro ai campioni ci sono tantissime persone che lavorano in questo mondo. Il rischio zero non può esistere, bisogna ridurre al minimo i pericoli per riprendere. Non solo con il pallone”.



Il Corriere dello Sport apre con “Colpi proibiti”, e descrive la querelle andata in scena tra Mario Balotelli e Giorgio Chiellini.



