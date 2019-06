Ricordate la storia del tifoso bianconero che aveva tentato di sferrare un pugno a un 'collega' nerazzurro, salvo quindi prendere in pieno lo steward? No, non è un siparietto - neanche poi divertente - di una sitcom: accadde davvero all'Allianz Stadium nel corso dell'ultimo Juve-Inter. Oggi, sul Corriere di Torino, si è fatta chiarezza sulla vicenda: la Procura ha chiesto l'archiviazione del caso per "particolare tenuità del fatto", allo stesso tempo per il tifoso è scattato un Daspo di tre anni. In questi giorni è stata depositata la sentenza con la quale il Tar del Piemonte ha respinto il ricordo del tifoso della Juventus. Le immagini della videosorveglianza dello Stadium sono state la prova perfetta e inoppugnabile per la difesa.