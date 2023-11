Andrea Colpani è la grande sorpresa del campionato italiano fino ad ora. Sta trascinando il Monza con gol, prestazioni e giocate. La Juve è sul giocatore anche se non è l'unica visto che da tempo l'Inter lo segue con attenzione. In ogni caso, come riporta calciomercato.com, il Monza non ha intenzione di cederlo a gennaio. Se ne riparlerà in estate, a giugno, e ci sarà anche la Juve in corsa per il talento italiano.