Gol e grandi giocate, Andrea Colpani si è preso sulle spalle il Monza in questo inizio di campionato. Il classe 1999, dopo la prima esperienza in Serie A nella passata stagione, sta mostrando quel salto di qualità che ha già attirato l'interesse delle big.Non è un caso infatti, come riferisce calciomercato.com, che nelle ultime settimane,Risposte positive visti i tre gol messi a segno dal giocatore. La prossima estate, Colpani sembra destinato al salto in una big e proprio la Juve potrebbe investire sul ragazzo cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta.