Tra gli obiettivi del futuro per la Juve c'è Andrea Colpani, che Giuntoli segue con attenzione. Il giocatore del Monza è stato protagonista di un grande inizio di stagione e Raffaele Palladino ha risposto così sul possibile approdo del suo giocatore in una big: "Deve ancora lavorare tanto,parlo parecchio con lui e stiamo portando avanti un certo tipo di percorso. Lavoriamo sempre per fare crescere i nostri calciatori e spero che Colpani in futuro possa essere pronto per una grande squadra".