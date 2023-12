La trasferta di Monza sarà un banco di prova per la Juventus, ma non solo. Sarà anche un test per Andrea, il talento del Monza che sta vivendo la miglior stagione della carriera. Piace per il futuro e potrà diventare un uomo mercato: c'è, infatti, grande margine di trattativa anche perché c'è la possibilità di inserire delle contropartite tecniche gradite per abbassare il costo di un'operazione che, ad oggi, non dovrà scendere sotto i 25/30 milioni di valutazione. Iling Jr. ma anche i vari Barrenechea, Ranocchia o Gonzalez, che sono profili graditi ai brianzoli. Ci sarà da battere la concorrenza dell'Inter e del Milan.