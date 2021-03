Il commento piuttosto tranchant di Francesco Colonnese, ex difensore dell'Inter, in collegamento con Sky Sport: "La Juventus è la delusione di questa stagione, una delusione forte. Ha cominciato l'annata già con dei problemi, e ora è fuori dalla Champions League e dalla lotta scudetto, e rischia pure il 4° posto. Le prestazioni sono deludenti, mai con un undici titolare, essenziale per i cicli vincenti, e spesso con giocatori fuori ruolo e attaccanti che insieme fanno fatica a giocare. Sono stati alternati Ronaldo-Kulusevski, Ronaldo-Morata, Kulusevski-Chiesa... il reparto offensivo della Juve dà la sensazione che la squadra ci perda sia in mezzo al campo che in difesa. Manca equilibrio, si sono viste lacune enormi e l'inesperienza del mio ex compagno Pirlo. E i problemi della squadra si sono amplificati, con un organico dove i sostituti della vecchia guardia non si sono rivelati all'altezza. Ora il club deve decidere se accettare di non vincere e di far crescere rosa e allenatore..."



SU CRISTIANO RONALDO, IL MERCATO E LE AMBIZIONI - "Hai il giocatore più forte del mondo e hai speso tanti soldi per fargli una squadra accanto, il valore dei giocatori è ancora troppo ingombrante per poter pensare che lo scudetto non sia un obiettivo. Quindi se non vince è un obiettivo fallito. E la Juve è rimasta uguale a quella piena di problemi delle prime gare di campionato. Ronaldo per la Juve è attualmente un peso, sembra assurdo ma per come è costruita la squadra ma CR7 è un peso".