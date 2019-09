Francesco Colonnese, ex difensore dell'Inter, parla a Tutti Convocati del match scudetto tra Inter e Juve in programma domenica prossima: “Sarà sfida Scudetto - dichiara -. Il primato in classifica dell’Inter è meritato per quello che ha fatto vedere in queste prime giornate. Napoli? è una squadra che crea tantissimo, ma a livello difensivo è troppo facile. In questo momento non la vedo al pari delle altre due nella lotta Scudetto. La Juventus sta crescendo molto, sta giocando in maniera meno spettacolare rispetto al Napoli di Sarri. Il partner di Ronaldo domenica? Credo sarà Higuain”.