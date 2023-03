Il primo passo nella maturità calcistica lo si fa scendendo dalle montagne russe. Non quelle di un parco giochi, ma quelle delle prestazioni: infilarsi su un binario che va a tutta velocità, dritto per dritto, senza più saliscendi. Trovare continuità, insomma, per uscire dalla fase giovanile ed entrare in quella matura, per essere considerati giocatori a tutto tondo.alla sua terza stagione in Serie C. Verrebbe da definirlo un veterano, al di là di quanto recita la carta d’identità.Non è un caso che – lui di fede juventina -, nel corso di questa stagione abbia vestito la fascia di capitano in 4 occasioni: questione di esperienza e leadership. Questione di chi l’esempio lo dà con i fatti, sul campo: non chiedetegli di sacrificarsi, non ce n’è bisogno, è insito nel suo essere giocatore.: si veda il gol salvato all’altezza del dischetto del rigore nell’ultimo impegno dellacontro il. Qualità preziose come l’oro per la squadra diche, infatti, quando lo ha a disposizione difficilmente se ne priva: ad oggi,, ulteriore riprova di ciò è il muro alzato a gennaio, quando alla porta della dirigenza bianconera sono venuti a bussare club di Serie A e Serie B:. La speranza, come per tutti d’altronde, è di trovare, da qui a fine stagione, la prima convocazione in gara ufficiale, dopo aver esordito con il gruppo di Allegri in amichevole. Non sembra essere utopia, Sersanti è seguito, osservato da vicino e apprezzato, come abbiamo già detto.E nel futuro?