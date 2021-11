Juanè intervenuto in conferenza stampa per presentare il match dellacontro il, valido per la qualificazione al2022, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì. Ecco le parole del giocatore della: "La partita è fondamentale, la giocheremo come fosse una finale. Dovremo essere propositivi, avere attenzione e pazienza, far circolare bene il pallone e concretizzare. Non è semplice quando non c'è tempo di lavorare al meglio, per via del, ma dobbiamo sempre dare il 100% per questa maglia. Queste qualificazioni sono state diverse, abbiamo giocato molte gare senza avere il tempo di recuperare, ma daremo il 200% per qualificarci: dipende tutto da noi".