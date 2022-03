Il terzino della Juventus Juan Cuadrado fa ritorno a Torino in anticipo. Il colombiano è stato ammonito nella sfida contro la Bolivia e questo lo rende squalificato per la sfida al Venezuela. Questo il comunicato:



COMUNICATO - "Lo staff tecnico della Nazionale maschile colombiana comunica che il giocatore Juan Guillermo Cuadrado è stato escluso dalla squadra, dopo aver ricevuto un cartellino giallo nella partita contro la Bolivia che lo ha squalificato per la gara successiva contro il Venezuela".