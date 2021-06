"Anche nei momenti più difficili non smettiamo di credere, non smettiamo di provarci… siamo rimasti uniti da questa maglia della Colombia che rappresenta un'intera nazione. Tutti uniti e che il nostro inno suoni più forte comprendendo le parole di colui che è morto in croce. Grazie Signore Gesù Cristo! A te tutta la gloria"



Così Juan Cuadrado ha celebrato su Instagram il match pareggiato 2-2 dalla nazionale colombiana contro l'Argentina, grazie a un gol su suo assisto all'ultimo minuto: