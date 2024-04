Ai microfoni de La Domenica Sportiva, torna a parlare di MassimilianoFulvio, sottolineando come la situazione tecnica e finanziaria non sia da attribuire esclusivamente a lui. Di seguito ecco le sue dichiarazioni.- "Il tridente potrebbe essere una soluzione, ma non penso che sia questo il problema della Juventus, che ha problemi di gioco probabilmente anche imputabile all'allenatore ma se Chiesa fa 7 gol e trovi centrocampisti che in altre squadre vanno in doppia cifra non credo che sia tutta colpa di Allegri. I dirigenti precedenti hanno fatto disastri, hanno lasciato buchi e la realtà è questa e sono stati comprati giocatori super valutati che ora non giocano nemmeno fuori e hanno fatto disastri a livello economico. È una Juventus in fase di ricostruzione e Allegri si è trovato nelle macerie".