Fulvio Collovati, ex difensore della nazionale, oggi commentare sportivo, ha detto la sua a a Radio Musica Television sulla ripresa del calcio italiano post coronavirus e sul rendimento della Juve: "In queste prime partite di Coppa Italia la condizione fisica è stata determinante. Il Napoli ha meritato la vittoria. In generale ci potrebbero essere delle sorprese ed anche un ritorno dell'Inter. La pandemia ha annullato tutte le differenze, abbiamo visto una Juventus irriconoscibile, che fatica e vedremo se queste difficoltà continueranno".