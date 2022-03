L'ex calciatore della Nazionale, Fulvio Collovati, ha rilasciato delle dichiarazioni in un'intervista a ItalSportPress.it, dove ha parlato anche della possibilità per i nerazzurri di arrivare a Paulo Dybala nella prossima stagione.



'Non so a cosa possa servire Dybala all'Inter sinceramente. È un grande calciatore, però ha troppi problemi fisici. Non so se l’investimento potrebbe valere la candela, fossi in loro ci penserei bene. Cambiaso pronto per un top club? È un buon giocatore, ma deve continuare a fare il suo percorso, senza troppe esaltazioni'.