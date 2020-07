L'ex difensore dell'Inter Fulvio Collovati ha parlato a Radio Radio dell'attuale situazione ai vertici del campionato: "Io non farei molto affidamento, se fossi uno juventino, di Roma-Inter. La Juventus deve vincere con la Lazio e basta. L’Inter è seconda in classifica. Non può essere un lavoro negativo. Qualcuno, dopo i punti persi con Sassuolo, Bologna e Verona, parlava di fallimento. Però i conti si fanno alla fine. L’Inter ha fatto 2 punti in 3 partite. La Juventus invece ha 10 punti in meno rispetto alla scorsa stagione, quindi questa Inter può solo mangiarsi le mani. Può solo recitare il mea culpa in questo momento. Un’opportunità come quella di quest’anno, con una Juventus così problematica a centrocampo e in difesa, difficilmente la ritroverà nelle prossime stagioni".