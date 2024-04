Fulvioai microfoni della Rai nella trasmissione La Domenica Sportiva ha commentato la Juventus e la situazione di Massimiliano Allegri. Le sue parole:"Le tre punte potrebbero essere una soluzione, ma non penso sia questo il problema della Juve. Il problema è la qualità del gioco, probabilmente è imputabile all’allenatore. Ma se Chiesa fa 7 gol e Soulé che gioca per non retrocedere ne fa 10, non penso sia tutta colpa di Allegri…".