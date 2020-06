Fulvio Collovati, ex calciatore attualmente opinionista, ha parlato della Juve a La Domenica Sportiva, trasmissione in onda su Rai 2: "Ronaldo centravanti? Sarri gli ha chiesto questo sacrificio. La Juve ha tre giocatori davanti in questo momento e verranno riproposti probabilmente anche nella finale: Douglas Costa, Dybala e Ronaldo. Tutti partono da lontano o partono esterni, manca la centralità, manca un vero centravanti in assenza di Higuain. E' stato chiesto questo sacrificio a Ronaldo, che però non si trova a suo agio, perchè gli piace partire da lontano, gli piace scambiare. L'altro giorno è stato l'ombra di se stesso, il problema è che come per tanti altri giocatori di Juve, Napoli, Milan, dopo 105 giorni manca la forza nelle gambe. Abbiamo visto ad un certo punto Ronaldo che sembrava stesse per prendere il pallone ed invece gli è mancata la forza. Questo è comprensibile, perchè c'è stata troppa inattività".