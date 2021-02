Fulvio Collovati ha parlato di lotta scudetto e polemiche Juve-Inter alla Gazzetta dello Sport: "Quando affidi la guida tecnica a un allenatore quotato come Antonio Conte, dopo un'eliminazione inaspettata dalla Champions e una finale mancata di Coppa Italia, anche se nel contratto non c'è scritto che devi per forza conquistare lo scudetto, è doveroso riqualificare la stagione vincendo il campionato altrimenti è un fallimento. Solo la Juve ha un organico superiore, e si trova indietro in classifica: è un'occasione irripetibile, e le problematiche societarie non possono essere un alibi! Agnelli-Conte? Imbarazzante come la lite Ibra-Lukaku. Un allenatore non deve commettere certi gesti, ma un presidente deve dare l'esempio e non può rispondere in quel modo."