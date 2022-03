A Rai Sport, Fulvio Collovati ha parlato così della lotta scudetto: "L’Inter fatica, ha fatto pochi punti nelle ultime partite e si è fatta recuperare punti dalla Juve. Però credo sia sempre la favorita per lo Scudetto: la Juve ne ha troppe davanti. Se ci crede lei, lo può fare anche l’Atalanta. La Juve poi vince ma non convince, lo fa per merito di Vlahovic".