Fulvio Collovati, intervistato dal QS, è intervenuto sulla lotta scudetto di questa stagione: "Adesso salgono tutti sul carro del Milan, io due mesi fa dissi che erano da prendere in considerazione per lo scudetto. Ibrahimovic ha contribuito a far crescere tutti. Non sono più forti della Juventus, ma ci credono. Non mi aspettavo una Juve così indietro, non sempre si può vincere, ma il distacco dal primo posto è inaspettato. Credo abbia influito il fatto che sono ancora indecifrabili: non si sa quale sia il centrocampo titolare. Anche la difesa è molto più fragile rispetto agli altri anni".