A Rai Sport, Fulvioha condiviso le sue riflessioni sulla Serie A, dichiarando: "Campionato chiuso? Non l'ho mai considerato aperto. Forse è stata una sorta di bene la sconfitta della Juventus contro l'Udinese, perché ha deluso completamente coloro che si erano illusi di poter vincere lo Scudetto. È impressionante la differenza di qualità tra questa Juventus imbarazzante, priva di idee, e l'Inter. Non so se l'Inter arriverà a +10 punti di vantaggio o si fermerà a +7, ma lo scudetto è praticamente nelle loro mani... Allegri? È stato il primo a non credere nel titolo nazionale, ha sempre posto maggiore enfasi sulla Champions League."