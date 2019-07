Fulvio Collovati, ex difensore dell'Inter, ha parlato a Gazzetta.it delle parole di Antonio Conte sul mercato nerazzurro in ritardo: "L'uscita non è positiva per la società. Lui stesso sapeva che l'Inter ha bisogno di due attaccanti, ma il mercato è ancora lungo e in questo modo mette pressione ad una dirigenza che proprio scegliendo lui ha dimostrato di avere le idee molto chiare. A parte che ai miei tempi il mercato lo faceva la società, non l'allenatore. Icardi? Nella vicenda Icardi hanno sbagliato tutti. Alla fine dovrebbero contare i colori nerazzurri e la maglia. Si poteva trovare una soluzione per evitare di svalutare in questo modo un patrimonio. Ora Mauro sembra addirittura un appestato. Eppure l'Inter dovrebbe avere i giocatori migliori".