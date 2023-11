L'ex calciatore dell'Inter, Fulvio Collovati, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Calciostyle.it, dove ha parlato anche della lotta scudetto.'Quando diciamo che l’Inter è la squadra più forte del campionato diciamo la verità! E’ la squadra che se si guarda allo specchio come ha fatto contro il Sassuolo e contro il Bologna magari rischia anche di perdere lo scudetto, ma può perderlo solo lei perché è la squadra che ha ricambi. Ha i centrocampisti Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Frattesi che tutti fanno goal! Tu trovami quattro centrocampisti così in un altra squadra che fanno goal, non ce n’é!'.