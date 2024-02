L'ex calciatore dell'Inter, Fulvio Collovati, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport, dove ha parlato anche del futuro della Juve.'Se Allegri rimarrà in panchina sono sicuro che verrà messo sul mercato. Lo farei anch’io. I numeri sono numeri e Chiesa ha fatto 5 gol. In rapporto a quanto è stato pagato ha dato poco. Se la Juve troverà qualche squadra inglese disposta a spendere lo darà via per rientrare della spesa fatta. E’ un giocatore che finora ha deluso le aspettative'.