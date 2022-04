Domani sera la Juve scenderà in campo contro il Cagliari di Walter Mazzarri, dopodichè dovrà concentrarsi esclusivamente sulla semifinale di Coppa Italia in programma mercoledi all'Allianz Stadium. Proprio su questa competizione ha voluto esprimere il suo pensiero anche l'ex giocatore Fulvio Collovati, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Repubblica.



'Coppa Italia? Vedo favorito il Milan e sarebbe il primo trofeo di Pioli. Anche se in finale potrebbe trovare una Juventus ben motivata'.