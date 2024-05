L'ex giocatore Fulvio Collovati alla Domenica Sportiva ha parlato della Juventus dopo il pareggio contro la Salernitana e in particolare ha commentato il lavoro di Allegri: "Si è reso conto che il primo tempo e forse qualcosa in più è stata una Juve inguardabile. Io non sono il fratello di Allegri né lo conosco, non ho rapporti, l'ho criticato ma ritengo che abbia una squadra modesta. La Juventus poi deve giocare meglio quindi le reponsabilità sono anche sue ma non tutte. La Juve è una squadra modesta. Quanti di questi giocatori giocherebbero nell'Inter? Nessuno. Poi è chiaro che se gioca come oggi con la Salernitana è chiaro che chiami in causa il gioco. "