Fulvio, ex giocatore ed oggi opinionista, ha parlato del caso scoppiato oggi dopo le parole di Giorgio Chiellini su Mario Balotelli. Infatti, dopo le accuse del capitano bianconero, che a Repubblica ha raccontato di come Balotelli sia negativo per il gruppo, è arrivata anche la risposta del bresciano su Instagram. Così, invece, si è espresso Collovati, prendendo le parti del difensore a Radio Sportiva: "Chiellini? Non ha accusato nessuno, su Balotelli ha espresso un'opinione condivisibile da molti"