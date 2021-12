Intervenuto ai microfoni de Il Diabolico e il Divino, programma radiofonico in onda su New Sound Level 90FM, l'ex calciatore Fulvioha detto la sua sul campionato di Serie A in corso, esprimendo un pensiero anche sulladi. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Le prime quattro in classifica sono tutte squadre forti, questo è un campionato condizionato dagli infortuni e credo che anche il Covid sia un fattore. L'Inter è la più forte perché ha molti rinforzi, la Juventus invece è una delusione forte perché ci si aspettava di più da Allegri, anche se la rosa è quella che è. Addirittura l'anno scorso si diceva che il problema fosse, uno che faceva trenta gol, mentre adesso il capocannoniere ècon tre o quattro reti all'attivo".