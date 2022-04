Fulvio Collovati è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com alla vigilia del derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria, dicendo la sua anche sulla lotta scudetto e sulla Juve. Ecco il suo pensiero: "Io sono uno che non ha mai paura di sbilanciarsi, anzi lo faccio spesso. Ma a questo punto ho deciso di non farlo più, almeno per questo campionato. Stiamo infatti assistendo ad un torneo letteralmente pazzo ed imprevedibile, in cui non esistono certezze. Credo che davvero in queste ultime quattro giornate possa accadere di tutto. E alla luce di ciò ritengo che addirittura anche la Juve abbia di che mangiarsi le mani".