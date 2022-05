In fondo non l'ha mai nascosto. Federico Bernardeschi vuole restare alla Juventus e il suo agente, Federico Pastorello, sta lavorando al rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Ieri, racconta Tuttosport, c'è stato un incontro tra il giocatore e la dirigenza juventina, un blitz testimoniato anche dalla foto dei due insieme nella casa torinese di Bernardeschi. I rapporti tra Pastorello e la Juventus sono ottimi e i contatti di queste settimane sono andati avanti senza forzature e senza toni alti, con un ottimismo segnalato in crescita. Si lavora a un compromesso che metta tutti d’accordo. Con una volontà sicura: restare è la prima opzione, inevitabilmente a cifre più basse rispetto all'ingaggio attuale e alle prime richieste.



La dirigenza juventina continua i colloqui anche con Mattia De Sciglio, sempre in scadenza, qui la volontà è di proseguire insieme, perché Allegri non vorrebbe privarsi di un elemento prezioso all’interno della rosa per il suo mix di duttilità e affidabilità. L’incontro risolutore potrebbe avvenire dopo la finale di Coppa Italia contro l’Inter della prossima settimana, sottolinea sempre Tuttosport.