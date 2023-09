Lucianoprosegue il suo giro d’Italia per i centri sportivi delle squadre di Serie A. L’obiettivo è osservare da vicino convocati e convocabili della Nazionale azzurre oltre che stabile contatti cordiali e sereni con i club e gli allenatori. Ieri mattina, il ct si è presentato allaper seguire l’allenamento dellaSpalletti è sceso in campo presto, prima della squadra. Sotto i tendoni che solitamente ospitano parte dello staff, il ct si è dapprima intrattenuto in una lunga chiacchierata con Maurizioe con Gianluca. All’arrivo della squadra, abbracci e saluti con i calciatori: oltre ai nazionali, c’è chi lo conosce per essere stato uno dei grandi avversari degli ultimi anni.Inizia l’allenamento e Massimilianosi sposta verso il bordocampo e proprio lì ritrova Spalletti. È evidente come le frizioni degli anni scorsi siano alle spalle: c’è serenità, c’è un dialogo che continua a lungo, prima che il tecnico livornese vada verso il campo a dare indicazioni alla squadra.Più tardi arriva Cristiano: ex allenatore e ds del Napoli campione d’Italia si ritrovano alla Continassa solo qualche mese più tardi, chi l’avrebbe detto. Lunga chiacchierata tra i due, prima in piedi e poi in panchina dove più tardi vengono raggiunti ancora dae poi da Giovanni. A loro si unirà ancora una volta Allegri mentre parte della squadra raggiunge gli spogliatoi e un’altra si esercita al tiro conIn mezzo sono diversi i colloqui individuali che Spalletti tiene con gli italiani. Consono sorrisi e abbracci: il centrocampista è tornato a far parte della Nazionale e appare sempre più centrale nel progetto spallettiano. C’è, poi, la stretta di mano, presentazioni e chiacchiere con Nicolòche solo pochi giorni prima ha dichiarato: “Essere convocato all’Europeo é il mio sogno”. A fine allenamento, Spalletti “scorta”verso gli spogliatoi: i due si intrattengono a lungo mentre lasciano insieme il campo. L’attaccante è stato tra i più positivi durante la sessione, chiusa con due reti: chissà che nella nuova Italia non ci sia spazio anche per lui.