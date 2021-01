2









L'ex interista Fulvio Collovati ci è andato giù pesante analizzando il centrocampo della Juventus dopo il ko con l'Inter: "E' uno dei peggiori tra i top club in Italia - ha detto ai microfoni di Momenti di Calcio - L'Inter ha fatto una grande partita anche per merito di Barella e Hakimi, che a destro hanno giocato al top. Volevo vedere se la squadra di Pirlo avesse fatto passi avanti dal punto di vista del gioco, ma non è stato così. L'allenatore continua a cambiare giocatori di partita in partita, quando le altre big mettono in campo sempre gli stessi".